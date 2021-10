Automobilista muore nell'auto in fiamme

(ANSA) - TRENTO, 19 OTT - Incidente stradale mortale la corsa notte a Sarnonico, in val di Non: un uomo è morto nel rogo della sua auto che uscendo di strada in una curva si è schiantata contro un edificio e ha preso fuoco. La vittima è un cittadino indiano di 26 anni residente in paese e dipendente di un ristorante L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte dagli occupanti della casa svegliati dal boato provocato dallo schianto. Vano è stato l'intervento dei vigili del fuoco volontari della zona e dei sanitari del '118' che non hanno potuto fare niente per salvare l'automobilista. Secondo i primi rilievi condotti dai carabinieri di Cles, si ritiene che l'uomo possa essere morto sul colpo in seguito al violento schianto.

(ANSA).