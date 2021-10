(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - Torna a Rovereto l'appuntamento con la Notte Blu, nata nel 2020 per celebrare l'anniversario dell'entrata in vigore dello statuto delle Nazioni Unite. Sabato 23 e domenica 24 ottobre, due giorni di proposte culturali per trascorrere un intenso fine settimana nella Città della Pace e vivere una notte di aperture straordinarie dei musei, trekking urbani in notturna, laboratori e visite guidate immersi nella suggestiva atmosfera di una città con le principali attrazioni illuminate di blu, il colore della pace.

Sabato 23 ottobre i musei rimarranno aperti fino a tarda sera e si potranno visitare con un biglietto unico, la NotteBluCard, acquistabile online e presso gli uffici dell'Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo, che sostiene e coordina l'iniziativa in sinergia con il Comune di Rovereto e il supporto di Dolomiti Energia. La validità è di 48 ore, il costo è di 15 euro per gli adulti, gratis per gli under 18. La Campana dei Caduti sarà aperta in via straordinaria fino a mezzanotte. Sul Colle di Miravalle sono previste proiezioni di alcuni articoli della Carta delle Nazioni Unite e della dichiarazione Universale dei Diritti Umani, oltre a frasi pronunciate da Premi Nobel per la Pace.

Mostre temporanee aperte fino alle 23 al Mart, che propone due speciali visite guidate a "Depero New Depero" (ore 21) e "Il falso nell'arte. Alceo Dossena e la scultura italiana nel Rinascimento" (ore 22), le nuovissime esposizioni dell'autunno. Anche la Casa d'Arte Futurista Depero e il Museo della Città resteranno aperti fino alle 23. Nella sede di Via Calcinari, la Fondazione Museo Civico propone tre visite guidate alla mostra "C'era una volta la peste: Venezia e Rovereto". (ANSA).