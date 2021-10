Green pass: pochi problemi trasporto locale in Alto Adige

(ANSA) - BOZEN, 18 OTT - In Alto Adige sono limitati i disagi nel trasporto pubblico locale per l'introduzione del Green pass.

Per quanto riguarda le linee extraurbane, alcuni dipendenti hanno dichiarato di non aver trovato un'opportunità di test.

Tuttavia, solo 15 dei circa 2.000 viaggi sono stati cancellati, per cui quasi tutti i servizi hanno potuto essere svolti regolarmente. Ci sono state anche alcune assenze di personale nel settore ferroviario, ma i treni hanno circolato regolarmente. Nel settore degli autobus urbani, più autisti si sono presentati in servizio oggi che venerdì. Pertanto, oggi sono stati cancellati meno corse. "Nel settore urbano, tuttavia, c'è ancora da recuperare in termini di Green Pass", ha detto l'assessore provinciale Daniel Alfreider. (ANSA).