Intervento carabinieri per dipendente no pass a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - Parapiglia questa mattina a Bolzano alla sede Ipes, l'Istituto di edilizia sociale, dove un dipendente non in possesso del Green pass, si è opposto in modo deciso al rifiuto degli addetti di poter accedere al suo posto di lavoro. A questo punto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Al suo arrivo la situazione si era però già calmata e il dipendente, dopo essere stato identificato, è tornato a casa. (ANSA).