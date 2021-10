Green pass: a Bolzano assalto alle farmacie, Palasport vuoto

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - Le farmacie prese d'assalto e il centro tamponi al Palasport letteralmente abbandonato: a Bolzano è questo il quadro che si presenta questa mattina, nel primo giorno di Green pass sui posti di lavoro.

Il Comune ha predisposto il centro tamponi con cinque linee al Palasport, in via Resia, riservato esclusivamente ai residenti nel capoluogo, perché si temeva un assalto che però non si è verificato. Nelle prime ore solo alcuni cittadini si sono presentati alla struttura per effettuare il test al costo di 15 euro. Diversa la situazione davanti alle farmacie: lunghe code, anche di 150 persone, che attendono il loro turno.

Sarebbero gli 'abbonamenti' (per esempio 10 test per 50 euro), a spingere i cittadini nelle farmacie. (ANSA).