Truppe alpine e Eurac Research, accordo di collaborazione

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - Eurac Research e Truppe alpine dell'Esercito suggellano con un accordo la loro ben avviata collaborazione. I principali ambiti della collaborazione sono l'addestramento in ambienti estremi e lo scambio di dati climatici.

Lo scorso anno le Truppe alpine dell'Esercito hanno condotto nel terraXcube un'esercitazione per simulare una missione di soccorso in quota in condizioni climatiche estreme. Pochi mesi dopo hanno supportato i ricercatori di Eurac Research nel recupero di un camoscio mummificato a oltre 3000 metri di quota.

Con l'accordo firmato oggi dai vertici delle due istituzioni la collaborazione si avvia anche in modo formale, aprendo la strada a nuovi progetti di cooperazione.

Le truppe alpine sono impegnate sempre più spesso in operazioni di soccorso in alta quota. Per portare avanti queste attività in sicurezza, il personale ha bisogno di una formazione specifica e continua. terraXcube è il luogo ideale per l'addestramento, permette infatti di esercitarsi in condizioni climatiche estreme senza muoversi da Bolzano. Per questo il Comando delle Truppe Alpine dell'Esercito ed Eurac Research hanno firmato un accordo per continuare a lavorare insieme su questo fronte. (ANSA).