Covid: un'altra vittima e 63 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Torna a crescere il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala un nuovo decesso provocato dall'infezione che portsa il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 1.198.

Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno accertato altri 63 nuovi casi positivi: di questi 32 sono stati rilevati sulla base di 1.014 tamponi pcr (232 dei quali nuovi test) e 31 sulla base di 4.342 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 28: di questi 7 (uno in più rispetto ad ieri) vengono assistiti in terapia intensiva e 21 (2 in meno) nei normali reparti ospedalieri. Altri 7 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantenao isolamento domiciliare sono 1.597, mentre quelle dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 56, per un totale di 77.509. (ANSA).