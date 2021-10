Vaccini:in Alto Adige terza dose anche per fragili e over 60

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Dopo il via libera del ministero della salute, anche l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige apre, da domani, 13 ottobre alle ore 12, le prenotazioni per la terza dose (la cosiddetta dose "booster") di vaccino anti-Covid a persone con particolari patologie, ad ultrasessantenni ed a collaboratori in ambito sanitario.

La dose "booster" viene somministrata, dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Per i richiami viene utilizzato il vaccino Pfizer di BioNTech.

Tra i pazienti fragili, rientrano coloro che, superati i 18 anni di età, sono colpiti da malattie che compromettono il sistema immunitario quali: diabete, emoglobinopatie, epatopatie croniche, malattie croniche dell'apparato cardio-circolatorio, malattie croniche dell'apparato respiratorio, obesità, malattie neurologiche, fibrosi cistica, patologie cerebrovascolari, sindrome di Down, disabilità grave ai sensi della Legge 104/98, Art. 3, comma 3.

Alle persone con più di 60 anni di età la terza dose di vaccino potrà essere somministrata indipendentemente dal loro stato di salute.

Per quanto riguarda i collaboratori in ambito sanitario, sarà necessario appartenere a una delle seguenti categorie: operatori sanitari, collaboratori in strutture Rsa, personale di laboratorio, studentesse e studenti in ambito sanitario, volontari nel settore della sanità, operatori non sanitari di strutture socio-sanitarie, semi-residenziali e residenziali.

Gli appuntamenti per la vaccinazione possono essere prenotati nei centri vaccinali online su https://sanibook.sabes.it/.

Queste tre categorie di persone possono richiedere il richiamo vaccinale anche senza prenotazione o a bordo di un Vaxbus.

