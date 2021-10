Grande Guerra: quattro giorni di eventi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - Iniziano giovedì 14 ottobre e terminano domenica 17 ottobre le iniziative in occasione della Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra istituita con legge provinciale (la numero 11 del 2017) e promosse dalla Provincia autonoma di Trento, il Museo Storico Italiano della Guerra e la Fondazione Museo storico del Trentino. Le quattro giornate unite dal titolo "Nel cuore nessuna croce manca" - informa la Provincia - sono dedicate alla memoria delle vittime trentine, militari ma anche civili, che hanno costellato il primo confitto mondiale. La commemorazione prende avvio tutti gli anni il 14 ottobre, in coincidenza della grande offensiva austroungarica in Galizia nel 1915 che tante vite costò ai soldati trentini.

Venerdì 15 ottobre alle ore 16 alla Campana dei caduti a Rovereto con la commemorazione ufficiale delle vittime e dei caduti trentini del Primo conflitto mondiale, con interventi del reggente della Campana, del vicepresidente nazionale della Croce nera austriaca e del presidente della Provincia autonoma di Trento. La presenza del rappresentante austriaco evidenzia la volontà di una memoria comune sui fatti della Grande Guerra, all'insegna del superamento delle divisioni del passato nel nome della comune appartenenza europea dei territori che furono segnati dal conflitto.

Tra gli altri appuntamenti anche la deposizione, al cimitero monumentale di Trento alle 10.30 di giovedì 14, di una corona al Sacrario militare austro-ungarica, la presentazione della mostra e del catalogo "Un secolo di storia. Cent'anni di storie" (venerdì 15 ore 18 a Rovereto, Museo Storico Italiano della Guerra), e la visita teatralizzata Voci dal passato che, con l'aiuto del Teatro delle Quisquilie e di testimoni diretti, racconta la nascita del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. (ANSA).