Bicentenario Itas, lanciata campagna commemorativa

(ANSA) - TRENTO, 05 OTT - In occasione dei 200 anni dalla sua fondazione nel 1821 a Trento, il Gruppo Itas ha deciso di lanciare una campagna che celebri questo traguardo della Mutua assicuratrice più antica d'Italia.

La campagna integrata è firmata da Imille e racconta - sottolinea una nota - "l'unicità di Itas che, a differenza di molte altre realtà del settore assicurativo, ha sempre guardato prima alle persone che ai numeri, restando fedele alla sua vocazione mutualistica". L'unicità del Gruppo Itas viene raccontata in una campagna stampa e affissioni, attraverso quattro soggetti, illustrati da Federica Bordoni, tradotti anche in lingua tedesca e affissi nei punti strategici di Trento e Bolzano. Previsto anche un sito web dedicato ai 200 anni della Compagnia e alle storie dei suoi soci assicurati - che a breve saranno protagonisti di brevi docu-storie - e un film manifesto, che in 40 secondi racconta l'identità di Itas, riprendendo il tema della contrapposizione tra mondo finanziario e mondo umano.

A partire dal film, è stata poi realizzata la campagna digital, veicolata online in diversi formati. (ANSA).