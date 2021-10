Atletica: Etiope Edris vince il 'Giro al Sas' a Trento

(ANSA) - TRENTO, 02 OTT - L'etiope Muktar Edris ha vinto il 74/o Giro al sas, la gara di dieci chilometri disputata in circuito nel centro storico di Trento. Per il ventisettenne due volte campione del Mondo dei 5.000 metri su pista si tratta della quarta vittoria nella competizione più antica d'Italia.

Dopo aver trionfato nel 2014, 2015 e 2017, Edris ha tenuto fede al pronostico, controllando la situazione sin dalle prime battute di gara, per poi prodigarsi in un allungo nell'ultima delle dieci tornate per tagliare il traguardo a braccia levate in 28'13"7, seguito dal connazionale Yassin Haji (28'15) e dall'ugandese Hosea Kiplangat (28'20"5). Ai piedi del podio è finito l'altro ugandese Rogers Kibet (28'27"6) che si è lasciato alle spalle i keniani Charles Mneria e Robert Keter.

Settimo il siciliano Giuseppe Gerratana (Aeronautica Militare, 29'26"8) migliore degli italiani. Sotto gli occhi del pluriprimatista italiano Yeman Crippa - presente a bordo strada dopo la sosta post-olimpica, il quasi ventinovenne di Modica ha lanciato chiari segnali di ripresa, dopo mesi piuttosto difficili: a lui è andato il Memorial Cosimo Caliandro, riservato al miglior italiano al traguardo. Decimo posto per il trentino Cesare Maestri, vicecampione iridato in carica di corsa in montagna.

E domani le strade della città saranno protagoniste della decima edizione della Trento Half Marathon che scatterà alle 10 in Piazza Dante per concludersi 21,097 chilometri dopo sullo stesso traguardo all'imbocco di Piazza Duomo, proprio ai piedi della statua del Nettuno. (ANSA).