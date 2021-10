In 14 al Brennero senza documenti oppure Green pass

(ANSA) - BOLZANO, 01 OTT - Il commissariato di polizia del Brennero ha svolto servizi straordinari di controllo delle persone in entrata in Italia, sia presso la stazione ferroviaria che presso la barriera autostradale di Vipiteno. Nel corso dell'attività sono state identificate 47 persone e controllati 17 veicoli e 15 treni, sia regionali che a lunga percorrenza, rintracciando 14 cittadini stranieri provenienti dall'Austria privi di documenti e non in regola con la normativa Covid, ai quali è stato pertanto inibito l'ingresso sul Territorio Nazionale.

Un cittadino rumeno, identificato a bordo di un treno EC proveniente da Monaco, è stato invece tratto in arresto, in quanto colpito da un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Roma, dovendo espiare una pena di 8 mesi per furto aggravato. (ANSA).