Imprese: per una su 5 Trentino è territorio in declino

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Gli imprenditori del Trentino dichiarano un sentiment positivo sul presente e sul futuro del business della propria azienda ma nel valutare le prospettive del Trentino nel suo complesso, 1 azienda su 5 giudica il territorio in declino. Emerge dall'indagine che Confindustria Trento ha promosso tra le imprese nell'ambito del progetto "Duemilatrentino - futuro presente", realizzato con la consulenza di The European House e Sparkasse, main partner del progetto.

Dall'indagine, presentata a Palazzo Stella, si evince inoltre che per 7 imprenditori su 10 il Trentino offre concrete opportunità di sviluppo, a condizione che siano superate le criticità legate ai rapporti con la Pubblica amministrazione e ai gap del mercato del lavoro. Secondo quasi 1/3 degli imprenditori, il Trentino non è un territorio innovativo, in primis a causa della scarsa apertura e del ridotto dinamismo culturale. Le imprese - emerge ancora dall'indagine - hanno una percezione positiva del territorio, che si concretizza nelle connotazioni di natura, sostenibilità e affidabilità. Tra le accezioni negative: chiusura, staticità e autoreferenzialità sono le più ricorrenti. Secondo la quasi totalità delle imprese trentine la qualità della vita è un fattore di attrattività per il territorio, ma per 4 imprese su 10 non viene sufficientemente valorizzata. (ANSA).