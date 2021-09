Covid: un decesso in Trentino, 22 ricoverati in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - Un settantenne non vaccinato è morto per le complicanze del Covid in una struttura intermedia dove era stato ricoverato, in Trentino. I pazienti in ospedale sono attualmente 22, di cui 2 in rianimazione: nella giornata di ieri, infatti, è stato registrato un nuovo ricovero, a fronte di nessuna dimissione.

Sono 111 i tamponi molecolari effettuati ieri, che non hanno rilevato nuovi contagi. I nuovi casi positivi, che ammontano a 5, si contano infatti dai risultati emersi su 1.004 tamponi rapidi antigenici. I molecolari però hanno confermato 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, per cui oggi registriamo 1 nuovo caso nella prima fascia di età che comprende bambini e ragazzi: si sta ricostruendo se questo comporterà il quarantenamento di altre classi (ieri le classi in quarantena erano 2).

Per quanto riguarda i vaccini, stamane ne risultavano somministrati 735.898, di cui 340.478 seconde dosi. (ANSA).