Covid: salgono a dieci pazienti intensiva a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - Scendono i ricoveri di pazienti covid nei normali reparti, mentre salgono quelli in terapia intensiva. Sono infatti 18 (-3) i letti occupati nei normali reparti e dieci (+1) in intensiva. L'Azienda sanitaria ha individuato 58 nuovi casi (40 tramite 722 tamponi pcr e 18 tramite 4873 test antigenici). Prosegue il trend positivo dei nuovi guariti che, per il secondo giorno di fila, con 71 supera il numero dei nuovi casi. In quarantena ci sono 2114 altoatesini. (ANSA).