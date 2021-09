Clima: giovani tornano in piazza anche a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - Anche a Bolzano i giovani sono tornati in piazza per manifestare per l'ambiente. Dopo la pausa forzata della pandemia, circa duecento ragazzi e ragazze si sono radunate in piazza Tribunale. "Lasciateci un futuro", "Non si torna indietro" oppure "Salviamo la terra! E' l'unico pianeta con la pizza!", così i slogan di alcuni cartelli e striscione.

Dalle scalinate del Tribunale sono intervenuti i relatori che hanno rinnovato l'appello a misure tempestive per la salvaguardia del clima. (ANSA).