Kompatscher, l'Alto Adige deve molto a Durnwalder

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - "Sono lieto che Luis Durnwalder possa festeggiare il suo 80/o compleanno in piena salute e con la consueta energia. Auguro quindi al mio predecessore, che per lunghi anni ha presieduto la Provincia, di continuare a seguire i suoi molteplici interessi circondato dall'affetto della sua famiglia", afferma il presidente Arno Kompatscher.

Il presidente rende quindi omaggio ai successi raggiunti da Durnwalder nel corso del suo lungo mandato. "Il benessere di cui oggi gode l'Alto Adige è merito anche e soprattutto di Luis Durnwalder, dei suoi alleati e di una buona amministrazione", ha affermato Kompatscher. "La nostra Provincia deve molto a Luis Durnwalder, che per decenni ha lavorato con tutte le sue forze a favore dell'Alto Adige". In segno di apprezzamento per il suo impegno a favore dei più deboli nella società e nel campo della cooperazione allo sviluppo il presidente Arno Kompatscher ha fatto un regalo molto personale al suo predecessore: alveari per una famiglia di contadini in Africa. "Per le giovani generazioni in Africa, che non hanno una terra propria, le api rappresentano la possibilità di un reddito sicuro. Gli alveari forniscono abbastanza miele per sfamare una famiglia e sono un simbolo unificante in termini di sostenibilità ", afferma Kompatscher.

