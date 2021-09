Incendi: fiamme in un appartamento a Bolzano, 4 feriti

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - In via Milano a Bolzano è in corso un incendio in un appartamento. Stando alle prime informazioni tre persone avrebbero riportato intossicazioni da monossido, mentre una quarta persona sarebbe stata portata in ospedale con leggere ustioni. Fra i feriti ci sarebbe anche un gatto, hanno fatto sapere i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano.

I vigili del fuoco sono ancora in azione. Sul posto anche rappresentatnti delle forze dell'ordine e la Croce bianca e rossa per il soccorso dei feriti. (ANSA).