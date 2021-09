Inaugurato a Bolzano Palais Campofranco

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - In piazza Walther a Bolzano è stato inaugurato in mattinata dopo complessi lavori di ristruttuazione e ampliamento "Palais Campofranco". Il Conte Georg von Kuenburg nella sua presentazione ha espresso l'augurio che il centro commerciale e gastronomico da lui creato diventi "un luogo di aggregazione e di incontro per la città".

All'evento ha partecipato anche il vescovo Ivo Muser ha ha impartito una benedizione.

All'inaugurazione hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni fra cui il governatore Arno Kompatscher e il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi. Presente fra tanti altri illustri ospiti anche l'ex governatore altoatesino Luis Durnwalder, al quali il conte Kuenburg ha indirizzato auguri per il suo 80esimo compleanno. (ANSA).