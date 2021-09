Covid: Alto Adige recepirà obbligo Green pass

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - La Provincia di Bolzano recepirà "in toto" l'obbligo di Green pass sui posti di lavoro. Lo ha messo in chiaro il governatore Arno Kompatscher, annunciando a breve l'ordinanza, in italiano e tedesco, e che applicherà le normative statali anche nella Provincia autonoma. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, ha detto, si sta lavorando per garantire da subito il rispetto delle regole. "Anche i privati dovranno dotarsi delle figure e degli strumenti necessari", ha aggiunto Kompatscher annunciando anche controlli delle forze dell'ordine. (ANSA).