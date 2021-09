Carabinieri: col. Rivola nuovo comandante Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - Il col. Raffaele Rivola è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Bolzano. Romagnolo, di 45 anni, ha ricoperti vari ruoli di rilievo in Italia come anche all'estero. Ha partecipato alla missione Isaf in Afghanistan, dal 2018 ad agosto 2021 ha ricoperto l'incarico di Addetto Aggiunto per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia in Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Laureto in giurisprudenza, scienze politiche, scienze della sicurezza interna ed esterna ed ha conseguito diplomi di master in studi sul medio oriente, in intelligence, e in studi internazionali strategico-militari. Il col. Rivola parla inglese, tedesco, spagnolo e, a livello basico, arabo. Incontrando la stampa a Bolzano, il nuovo comandante provinciale ha sottolineato l'importanza della presenza capillare dell'arma sul territorio altoatesino. (ANSA).