Covid: 73 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - L'Alto Adige registra 73 nuovi casi covid: 39 analizzando 800 tamponi pcr e 34 tramite 5592 test antigienici. Per la prima volta dopo molte settimane il numero dei nuovi guariti, che oggi sono 114, supera quello dei nuovi casi.

Non si registrano nuovi decessi e il numero dei ricoveri è in calo, in terapia intensiva si trovano 6 pazienti (-1) e nei normali reparti ospedalieri 20 (-5). Gli altoatesini in quarantena sono 2161. (ANSA).