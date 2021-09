Clima: Kompatscher, non possiamo più rimandare

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - "Non possiamo più rimandare nulla", lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher presentando, assieme all'assessore Giuliano Vettorato, il piano per il clima aggiornato. Gli obiettivi dell'Alto Adige - ha aggiunto - "sono più ambiziosi di quelli del green deal". Come ha spiegato Vettorato, la quota di energia rinnovabile nel 2008 era del 57%, oggi è del 75% mentre secondo gli obiettivi nel 2050 arriverà al 90%. Per raggiungere questi valori la Provincia di Bolzano intende puntare su fonti rinnovabili che saranno anche diversificate. Un pilastro sarà la biomassa e gli impianti di teleriscaldamento già in forte espansione in Alto Adige.

