Valsugana: dal 13 settembre torna servizio ordinario

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Dopo la riprogrammazione delle corse lungo la ferrovia della Valsugana, a partire da lunedì 13 settembre (data di ripresa dell'anno scolastico) la Provincia, in accordo con Trentino trasporti e Trenitalia, ha previsto di riprogrammare il servizio ordinario con l'effettuazione di tutte le corse previste in orario (oltre 40 al giorno considerando le due direzioni).

Tenuto conto della prosecuzione dell'attività di revisione dei treni avviata all'inizio del mese comunica una nota della Provincia - il programma complessivo della linea prevede l'effettuazione di circa la metà del servizio (corse maggiormente frequentate) con i treni e dell'altra metà con il servizio sostitutivo su bus. Da lunedì 13 settembre i treni maggiormente collocati nelle ore di punta saranno comunque integrati con corse su bus in considerazione della capienza ridotta all'80% prevista dalle norme anti-Covid. (ANSA).