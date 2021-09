Giornata dell'autonomia a Bolzano e Trento

di Stefan Wallisch (ANSA) - BOLZANO, 05 SET - A Bolzano si è tenuta la giornata dell'Autonomia, alla presenza dell'ex presidente del consiglio Romano Prodi e dell'ex presidente austriaco Heinz Fischer.

"L'autonomia altoatesina - ha fatto presente Prodi - da molti viene portata come esempio. Come tutte le questioni politiche complesse va curata, necessita perciò di una costante manutenzione dell'autonomia. L'esperienza fatta ha messo in rilievo che i problemi si risolvono". Secondo Fischer, "la questione altoatesina è stata molto complessa e a tratti sembrava irrisolvibile, ora invece - 75 anni dopo Gruber e Degasperi - abbiamo dei risultati che sono positivi, non solo per l'Alto Adige, l'Italia e l'Austria, ma è un esempio per tutto l'Europa e non solo".

Il governatore Arno Kompatscher ha evidenziato che "l'autonomia deve essere costantemente sviluppata e migliorata".

"Nulla è perfetto, anche la nostra autonomia ha dei limiti", ha proseguito, citando la questione irrisolta della toponomastica.

Ha poi indicato la "sostenibilità sociale, economica e ecologica come la sfida del futuro". Il suo predecessore, l'ex governatore Luis Durnwalder, ha sottolineato che "l'autonomia non è stata regalata. E' importante sottolinearlo perché spesso non si apprezzano le cose regalate. Non vanno perciò dimenticati i sacrifici di Magnago e dei suoi compagni di strada".

La ricorrenza, in mattinata, è stata ricordata anche a Trento. Come ha ribadito il presidente Maurizio Fugatti, l'autonomia è "responsabilità" e va rafforzata attraverso "un'alleanza" assieme agli altri territori, prima di tutto l'Alto Adige-Südtirol, nonché ai cittadini, alle forze sociali ed economiche. Perché lo speciale autogoverno del Trentino, nato dall'intuizione degasperiana e condiviso con la vicina Provincia di Bolzano, è "un'eredità da conservare e attualizzare" e vive di "relazioni, collaborazioni e intese" tra i vari livelli istituzionali. (ANSA).