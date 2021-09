Fumo sotto i Portici a Bolzano, ma non è rogo

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - I vigili del fuoco sono stati chiamati a mezzogiorno in via Portici a Bolzano per un rogo in un negozio di abbigliamento. Giunti sul posto, i pompieri hanno appurato che non si trattava di un rogo ma di un semplice guasto tecnico ad un impianto che ha causato il fumo. In via precauzionale il personale e i clienti avevano già lasciato il negozio. I vigili del fuoco hanno così provveduto all'aerazione del locale. (ANSA).