Green pass: Kompatscher firma l'ordinanza sulla scuola

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato una nuova ordinanza in materia di coronavirus, la numero 29. Entra in vigore il 1 settembre e regola principalmente l'obbligo di Green Pass e i requisiti per l'insegnamento in Alto Adige. La nuova ordinanza integra in dettaglio anche alcuni punti della precedente ordinanza del 30 luglio.

In particolare con la nuova ordinanza viene specificato che la scuola fino alla secondaria di primo grado si svolgerà in presenza, mentre dalle superiori e all'università, si svolgerà prioritariamente in presenza. Si dovrà portare la mascherina e si dovranno rispettare le distanze di sicurezza. Gli insegnanti e docenti universitari e gli studenti universitari dovranno essere dotati di Green pass, se non lo sono non verranno ammessi alle sedi didattiche. Per gli insegnanti e docenti il non avere il Green pass significa essere registrati come assenti ingiustificati. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso, si legge nell'ordinanza.

La nuova ordinanza è pubblicata sul portale Coronavirus della Provincia.

ð (ANSA).