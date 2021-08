Curling: nazionali si allenano a Cembra

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - Le nazionali maschile e maschile di curling hanno ripreso a Cembra il percorso di avvicinamento alla prossima stagione e alla rassegna olimpica di Pechino con una tre giorni di lavoro.

Dopo aver centrato la qualificazione a cinque cerchi con il mixed doubles, l'Italia ci proverà ancora sia con gli uomini sia con le donne.

"E' importante tornare a lavorare sul ghiaccio, in particolare sulla tecnica per ritrovare confidenza con il ghiaccio. Credo che nel torneo preolimpico di dicembre avremo buone possibilità di qualificare i ragazzi che hanno già fatto benissimo al Mondiale e che hanno un gran potenziale", afferma il direttore tecnico Ulrik Schmidt. "Per le ragazze - aggiunge - il compito sarà più arduo perché il livello della concorrenza è ancora davvero alto e la nostra è una squadra giovane, di prospettiva". (ANSA).