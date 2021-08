Tokyo: Trento celebra il successo di Ruggero Tita

(ANSA) - TRENTO, 07 AGO - Il prato del Sanbàpolis adiacente la Casa dello Sport del Coni di Trento questa mattina ha accolto Ruggero Tita, 29 anni di Civezzano (Tn), atleta del Gruppo Sportivo vela delle Fiamme Gialle, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. «Sono tornato da Rio 2016 con un'esperienza in più nel cuore e degli errori. Ho avuto però la possibilità di rendermi conto di quanto fosse facile per me dare il massimo in gara. La parte difficile è la quotidianità: dare il massimo in ogni istante, in ogni allenamento. Ci sono momenti difficili nel percorso di ogni atleta, oltre ai numeri e ai primati. Ho la fortuna di avere al fianco una famiglia che mi ha sempre supportato. Tanto di questo successo è loro, ma anche tante altre persone hanno al collo un pezzo di questa medaglia», così Tita oggi al suo ritorno a Trento.

Tita ha vinto l'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo assieme a Caterina Marianna Banti (Canottieri Aniene), nella specialità Nacra 17 foiling.

Oggi è stato festeggiato dal Coni di Trento, in rappresentanza di tutto il movimento sportivo, dalla Provincia autonoma di Trento e da Trentino Marketing. Mai un atleta trentino era salito sul gradino più alto del podio in una edizione estiva dei Giochi Olimpici. (ANSA).