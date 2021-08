Nuovo parco di 4 ettari a Dermulo di Predaia

(ANSA) - TRENTO, 03 AGO - Inaugurato il nuovo parco "Le Plaze" a Dermulo di Predaia, un'area di 4 ettari con percorsi pedonali e un chiosco-bar.

Ammontano a 4 milioni di euro i fondi investiti per le diverse opere, completate grazie alla collaborazione tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Predaia, Comunità della Val di Non e Dolomiti Edison Energy.

"Si tratta di un importante intervento realizzato anche grazie all'impegno e all'entusiasmo degli uomini e delle donne del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale con i fondi che derivano dal Patto territoriale della Predaia e che negli ultimi 4 anni si è finalmente concretizzato.

All'interno del parco che ha cambiato il volto di quest'area, trova peraltro spazio una struttura dedicata alla socialità: si tratta di opere che offrono nuove prospettive di valorizzazione per questo lago e una nuova vivibilità turistica e ricettiva per la Val di Non", ha detto l'assessore provinciale al lavoro Achille Spinelli. "La valorizzazione del lago di Santa Giustina - ha aggiunto l'assessora Giulia Zanotelli - è da decenni nell'agenda politica di questo territorio e il nostro impegno non deve fermarsi qui. Le Plaze sono un luogo che tutti i nonesi portano nel cuore e per l'Anaunia immaginiamo un'ulteriore sviluppo che coniughi agricoltura e turismo". (ANSA).