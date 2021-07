Tir in fiamme sull'Autobrennero a nord di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Attorno alle 05:30 il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano é intervenuto sull'A22, all'altezza del chilometro 66, per un incendio di camion sulla corsia nord. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio che ha coinvolto la cabina del mezzo pesante. In poco tempo i vigili hanno spento il rogo riuscendo a proteggere il carico trasportato. Durante i lavori di spegnimento una corsia dell'A22 è stata chiusa al traffico. Assieme al corpo permanente dei vigili del fuoco sono intervenuti anche i Vigili del fuoco volontari di Cardano e Chiusa, il servizio autostradale e la polizia stradale. (ANSA).