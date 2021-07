Green pass: Kompatscher firma ordinanza

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato l'Ordinanza Nr. 28 con la quale la Provincia di Bolzano recepisce in toto le nuove disposizioni statali riferite all'applicazione del Green Pass europeo, come annunciato dopo la seduta della Giunta di martedì scorso. Le nuove regole saranno applicate da venerdì 6 agosto.

Fino al 5 agosto continuerà a valere il regolamento attuale. Con il recepimento delle norme nazionali anche in provincia di Bolzano il Green Pass dovrà essere esibito dovrà essere esibito in un numero maggiore di situazioni rispetto ad ora. Il Green Pass certifica che una persona o ha effettuato il ciclo vaccinale completo contro il Sars-Cov-2, o che è guarita da questa affezione o che presenta un test valido con esito negativo. (ANSA).