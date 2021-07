Consiglio Trentino, sì all'assestamento di bilancio

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Approvato nella notte dal Consiglio provinciale di Trento il disegno di legge di assestamento di bilancio assieme alla risoluzione sul Documento di economia e finanza (Defp).

Il ddl è passato con 19 sì, 9 no e 4 astenuti (De Godenz - Upt, Demagri, Dallapiccola e Ossanna del Patt). Approvato, dopo un lungo confronto e nonostante il no, oltre che dell'opposizione, di Fratelli d'Italia e Fassa, anche l'articolo sulle concessioni idroelettriche. La risoluzione sul Defp è passata con 20 sì 7 no e 4 astenuti. (ANSA).