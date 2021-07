Precipita e muore in val Gardena mentre gira video

(ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - Un danese di 22 anni è morto in val Gardena, precipitando dalla forcella Pana mentre stava girando un video. Il giovane, secondo gli amici che erano con lui era uno youtuber. La forcella Pana è una via tra ghiaioni e rocce, a tratti esposta, ma non particolarmente difficile, sul Seceda, che divide la val Gardena e val di Funes. Secondo gli amici che erano con lui, il ragazzo sarebbe inciampato durante le riprese con il telefonino e caduto, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 2, il soccorso alpino e i carabinieri. La salma è stata recuperata e portata in val Gardena, mentre agli amici è toccato il triste compito di avvisare i genitori del ragazzo morto. (ANSA).