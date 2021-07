Milano-Cortina 2026: Fugatti, 207 milioni per il Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, oggi a Roma ha partecipato ad un incontro con il ministro Enrico Giovannini e ai vice ministro Alessandro Morelli sull'avanzamento delle opere connesse alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Al vertice c'erano rappresentanti degli altri territori coinvolti, le Regioni Lombardia e Veneto, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni interessati.

"Come Trentino - ha detto Fugatti - la mole di investimenti sia nazionali che provinciali ammonta a circa 207 milioni di euro, tra opere legate agli impianti sportivi e opere stradali e infrastrutturali. Il ministro Giovannini ha voluto condurre un approfondimento sullo stato dell'arte, sulla capacità dei territori di mettere a terra questi investimenti. Inoltre, non ha chiuso alla possibilità che nei prossimi mesi, da qui alla prossima manovra finanziaria nazionale, vengano destinate ulteriori risorse per i territori che ospiteranno le Olimpiadi 2026". (ANSA).