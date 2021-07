Bimbo nasce in macchina a Chiusa

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - La scorsa notte il - per il momento - più giovane cittadino di Chiusa aveva particolarmente fretta di venire al mondo. Verso le 3, l'ambulanza è stata chiamata per un "inizio di nascita". Quando la Croce bianca è arrivata sul posto, il bimbo è nato nella macchina dei genitori.

La madre e il bambino sono stati portati all'ospedale di Bressanone in ambulanza, accompagnati da un medico d'urgenza.

Madre e figlio stanno bene. (ANSA).