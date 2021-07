Assestamento bilancio: Fugatti, tema è garantire stabilità

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Pur ricordando che "il senso complessivo della manovra" è di "fare sintesi fra due dimensioni della vita: un presente che va gestito ed un futuro che va immaginato e costruito", durante la seduta in Consiglio provinciale a Trento il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha evidenziato che "il documento che oggi la Giunta presenta al Consiglio ha una valenza principalmente tecnica". E ciò in considerazione del fatto - ha spiegato - che "la vera manovra di assestamento 2021" è già stata varata in primavera con la legge provinciale numero 7 del maggio scorso", che ha mobilitato 230 milioni di euro.

Il tema è garantire la sostenibilità a lungo termine della finanza provinciale.

Fugatti ha esordito segnalando che pochi anni fa nessuno avrebbe immaginato di ritrovarsi in quest'aula a discutere così frequentemente di programmazione finanziaria per organizzarsi ad affrontare emergenze e scenari che cambiano con una velocità sempre più frenetica. Il presidente ha tenuto a dire che il governo provinciale pone oggi per la prima volta in evidenza questo problema, perché in assenza una soluzione stabile e duratura ad esso "diventa esercizio inutile programmare scelte, operare decisioni di spesa, intervenire sulla comunità". Secondo il presidente "quel che più conta è l'avvio di un percorso di valutazione della tenuta del nostro quadro ordinamentale finanziario per assicurarci stabilmente - quindi nel futuro - la capacità di sostenere le competenze della nostra autonomia".

Con Bolzano l'obiettivo è riscrivere i patti con lo Stato: Fugatti ha precisato di riferirsi all'acquisizione di gettiti arretrati, alla riduzione del concorso alla finanza pubblica, alla riscrittura di "patti" che le eccezionali e imprevedibili circostanze che si sono susseguite hanno reso insostenibili "e - ha aggiunto - in modo ingiusti". (ANSA).