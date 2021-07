Droga: 30 chili di cocaina sequestrati al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 23 LUG - La Guardia di finanza e la polizia stradale hanno sequestrato al Brennero 30 chili di cocaina e arrestato due cittadini tedeschi. Lo stupefacente è stato scoperto durante ordinari controlli eseguiti presso la barriera autostradale Vipiteno. I militari e agenti hanno fermato un'Audi A3, provveniente dal valico, alla cui guida vi era una donna tedesca accompagnata da un suo connazionale. L'atteggiamento di agitazione e il nervosismo manifestato dai due, nonché le risposte vaghe e contradditorie fornite alle domande del personale, circa il motivo d'ingresso in Italia e la destinazione del viaggio, hanno indotto i militari e gli agenti ad eseguire un'accurata ricognizione dell'autovettura, anche con l'ausilio di unità cinofile. Il cane ha infatti segnalato la presenza di una sostanza sospetta nella zona della ruota di scorta. E' stato così scoperto un vano accessibile solo con un pulsante occultato nella portiera posteriore. Al suo interno si trovavano 27 panetti per un peso complessivo di circa 30 chilogrammi di cocaina per un valore sul mercato all'ingrosso, di oltre 3 milioni di euro. I due tedeschi sono stati tratti in arresto. (ANSA).