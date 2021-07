Mottarone: legale, convinti dimostrare correttezza Leitner

(ANSA) - VERBANIA, 22 LUG - "Siamo convinti di poter dimostrare che Leitner ha eseguito quanto previsto dal contratto con assoluta correttezza e in base alle norme". Lo ha affermato Paolo Corti, avvocato del presidente e dell'amministratore delegato della multinazionale altoatesina tra gli indagati per la tragedia della funivia del Mottarone entrando nella sala congressi della Provincia del Verbano Cusio Ossola dove sta per incominciare l'incidente probatorio con il conferimento degli incarichi ai periti e ai consulenti di parte.

"Oggi si tratta di verificare perché si è rotta la fune traente - aggiunge - un questione che interessa a tutti e in particolare a Leitner per dimostrare la sua estraneità".

Il legale ha aggiunto che il tecnico che ha realizzato la cosiddetta 'testa fusa' "è un dipendente della società molto esperto e l'ha realizzata secondo i canoni". (ANSA).