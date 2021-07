Turismo: Trento, non solo mercatini. D'estate si fa in 500

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - Una nuova immagine per Trento: non solo capitale dei mercatini natalizi, ma anche 'cantiere culturale' a cielo aperto con cinquecento eventi diffusi che animano per tutta l'estate la città. E il nome dell'iniziativa, 'Trento aperta', svela l'obiettivo del nuovo corso della giunta Ianeselli che si è insediata meno di un anno fa: far tesoro dello stop obbligato a tutte le attività di richiamo durante la pandemia, e diversificare le iniziative.

E così sono spuntate 24 "mini-arene" cinematografiche, si sono organizzate 240 esibizioni artistiche in altrettanti negozi, bar e caffè dal centro alla periferia, hanno trovato spazio laboratori enogastronomici, spettacoli teatrali e anche concerti di grande richiamo. Una chicca è il Teatro Capovolto nel Centro Santa Chiara, con gli artisti in scena su un vero palco, e la platea in piazza a prezzi popolari. Tutto è stato fatto pensando sia a chi a Trento abita, sia ai tanti turisti che gravitano nella zona in estate e a quanti - grazie anche ai collegamenti veloci ferroviari che collegano la città in una manciata di ore a Milano, Roma, Torino, Napoli - la scelgono come meta anche solo per un fine settimana.

A raccontarci il nuovo corso di Trento, mentre ci accompagna nelle vie del centro in pieno fermento, è Elisabetta Bozzarelli, assessore al turismo e politiche giovanili. "Abbiamo deciso di investire su noi stessi - ci dice - e di mostrare che Trento ha molto di interessante e anche inaspettato. I mercatini natalizi - prosegue - sono il nostro maggiore evento di richiamo, ma sono concentrati in un periodo limitato dell'anno. Con il risultato che in poche settimane la città registra oltre la metà degli accessi di tutto l'anno. Ma anche negli altri periodi qui davvero c'è tanto da fare!". Per la ricettività, assicura Bozzarelli, nessuna difficoltà: il fiato è corto, a volte, soltanto sotto Natale. Per il resto, dagli hotel ai B&B, la scelta è ampia e adeguato il numero di posti letto a disposizione nell'area urbana.

Per Trento aperta 2021 sono stati investiti trecentomila euro: partito a fine giugno, durerà per tutta l'estate. Tra gli eventi in programma, anche Arte in bottega, con decine di performer in spettacoli da 30 minuti. (ANSA).