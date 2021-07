Fornero e Cottarelli al Festival del pensiero critico

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - Sarà l'ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Monti Elsa Fornero - recentemente nominata consulente del consiglio d'indirizzo per la politica economica istituito dal sottosegretario con delega alla Programmazione, Bruno Tabacci - ad aprire il primo Festival del pensiero critico "Trentino 2060 pensare il presente, immaginare il futuro", in programma dal 23 al 25 luglio a Borgo Valsugana. Chiuderà la kermesse, il 29 luglio, l'economista Carlo Cottarelli, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica sotto il governo Letta e direttore esecutivo nel board del Fondo monetario internazionale con il governo Renzi. Lo comunicano gli organizzatori.

Il festival, articolato in otto eventi, ha come tema principale una riflessione sul futuro dell'Europa attraverso la lente della giustizia intergenerazionale. Al cetro dell'iniziativa saranno temi come la questione intergenerazionale, la rivoluzione digitale, la sostenibilità ecologica, l'importanza della ricerca scientifica e il ruolo geopolitico europeo saranno perciò al centro della proposta.

Verrà dato ampio spazio anche alla riflessione delle idee che plasmano la nostra società e la società del futuro. In programma gli interventi di Elena Cattaneo, Roberto Mercadini, Giampaolo Galli, Giulia Pastorella, Andrea Purgatori, Giovanna Pancheri e molti altri.

La rassegna è organizzata dall'associazione Agorà e dalla Cassa rurale Valsugana e Tesino. La direzione scientifica è curata da Davide Battisti, dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Insubria e docente a contratto all'Università degli Studi di Milano. (ANSA).