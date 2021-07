Covid: 43 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - Sono 43 i nuovi contagi da Covid in Trentino secondo il bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari: 13 nuovi casi positivi su 476 tamponi molecolari e 30 su 1.223 test rapidi. Sempre nessun decesso come avviene da 16 giorni consecutivi.

Circa i ricoveri, si registra un nuovo caso che porta il totale a 3; il reparto di rianimazione resta per fortuna vuoto.

I nuovi guariti sono 6.

Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 530.668. Ad aver completato il ciclo con la seconda dose sono 216.487 persone.

(ANSA).