Polo delle professioni sanitarie, consegnati 96 diplomi

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Consegnati i diplomi a 96 corsisti dei 3 corsi specialistici di perfezionamento e di un master di primo livello organizzati dal Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento in collaborazione con l'Università di Verona e conclusi nel 2020.

In linea con le direttive provinciali e nazionali - informa la Provincia - i corsi di perfezionamento specialistici hanno sviluppato competenze rispetto a tre problemi prioritari di salute, quello delle cure palliative in ambito pediatrico e nelle malattie croniche non oncologiche e quello della gestione della demenza, dalla prevenzione alla fase di fine vita. (ANSA).