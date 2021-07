Turismo: a Bolzano riapre l'Hotel Città

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Riapre venerdì sera il bar dell'Hotel Città a Bolzano, in piazza Walther nel salotto buono del capoluogo. Dopo quattro mesi e mezzo di ristrutturazione il hotel sarà a disposizione degli ospiti da sabato 10 luglio. "Il nuovo Città che mira a diventare un 4 stelle superior, dispone di 91 stanze completamente ristrutturate, una spa, una zona fitness, bar-gelateria e una brasserie con cucina mediterranea con accesso da via Argentieri", ha spiegato il direttore generale Stefano Noviello.

"Abbiamo investito 8 milioni nella struttura, perchè siamo ottimisti e positivi e pensiamo che Bolzano abbia un potenziale enorme che nei prossimi anni deve venire alla luce", ha detto Giovanni Podini (Podini Holding) che insieme a Cellina von Mannstein (Birra Forst) ha costituito una società per portare avanti questo progetto. "Per il rilancio di Bolzano come meta turistica abbiamo assunto 60 dipendenti", ha aggiunto Podini.

La ristutturazione porta la firma dello studio Bizzarro & Partners di Ravenna, specializzato in architettura alberghiera.

Il Comune di Bolzano ha dato in gestione per 20 anni l'albergo alla società. (ANSA).