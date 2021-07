Tokyo: in partenza nove atleti altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - Nove atleti altoatesini prenderanno parte ai Giochi olimpici 2021 di Tokyo in programma dal 23 luglio al 9 agosto. A Tokyo gareggeranno il nuotatore Stefano Ballo, i pallavolisti Raphaela Folie e Simone Giannelli, i ciclisti Gerhard Kerschbaumer ed Eva Lechner, l'atleta di atletica leggera Petra Nardelli, il climber Micheal Piccolruaz, la triatleta Verena Steinhauser e la pongista Debora Vivarelli.

"Da un lato, questo riflette il grande entusiasmo per le attività sportive, dall'altro mostra anche quante prestazioni di alto livello gli atleti altoatesini raggiungono in una vasta gamma di sport", afferma il presidente della Provincia di Bolzano e assessore allo sport, Arno Kompatscher, il quale sottolinea anche che "tra i cinque nuovi sport olimpici, c'è anche l'arrampicata sportiva, e l'Alto Adige ha atleti che partecipano a questa disciplina". Kompatscher, insieme al presidente del Coni Alex Tabarelli e al presidente di Sporthilfe, Giovanni Podini, ha indirizzato una lettera personale a tutti gli atleti altoatesini, augurando a tutti gli atleti "buona fortuna per i giochi olimpici e buona permanenza a Tokyo". (ANSA).