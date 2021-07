Itas Mutua compie 200 anni, emesso un francobollo

(ANSA) - TRENTO, 03 LUG - I duecento anni di vita della compagnia assicuratrice ITAS Mutua sono stati celebrati con l'emissione di un francobollo, valido per la posta ordinaria.

La Mutua venne fondata nel 1821 quando sul trono asburgico sedeva Francesco I: nacque con il nome di ''Istituto Provinciale Tirolese e Voralberghese di assicurazione contro gli incendi'', poi semplificato in ''Istituto Provinciale Incendi'' fino a raggiungere dopo la seconda guerra mondiale l'attuale denominazione di "ITAS - Istituto Trentino Alto-Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni" . Nella vignetta del francobollo compaiono anche cime trentine ad indicare il radicamento territoriale. (ANSA).