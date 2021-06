Alto Adige secondo dietro alla Lombardia per reddito medio

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Con 24.969 euro di reddito medio dichiarato la Provincia di Bolzano si colloca in seconda posizione tra le le regioni italiane, preceduta solo dalla Lombardia (25.776 euro). Nel 2020, 430.960 gli altoatesini avevano dichiarato al fisco una somma complessiva pari a 10,8 miliardi di euro. "Ciò che più salta all'occhio sono le notevoli differenze tra i comuni e tra le comunità comprensoriali, dalle quali si evince anche in quale misura i territori contribuiscono a livello fiscale", spiega in una nota il direttore Ipl Stefan Perini, che punta i riflettori sui dati del ministero dell'Economia e delle Finanze. I cinque comuni con i redditi complessivi medi più elevati sono Corvara in Badia (30.400), Falzes (29.340), Brunico (29.332), Appiano (28.581) e Selva di Val Gardena (28.547). Il comune capoluogo, Bolzano, con un importo medio pari a 27.096 euro, perde una posizione rispetto all'anno precedente e scende alla 13/a posizione. In coda alla classifica troviamo una serie di comuni della Val Venosta: Lasa (13.993), Castelbello-Ciardes (14.135), Tubre (14.525), Martello (15.423) e Laces (15.966).

"Tali divari nella distribuzione della ricchezza sono ascrivibili alla diversa struttura economico-occupazionale dei singoli territori, alla situazione particolare dell'agricoltura nonché al fenomeno dei lavoratori transfrontalieri", spiega Perini.

"Le medie sono una cosa, le distribuzioni sono tutta un'altra storia", afferma il ricercatore Ipl Matteo Antulov. "In Alto Adige, infatti, le persone che percepiscono più di 75.000 euro lordi all'anno sono 14.926, a fronte di ben 111.248 persone che dichiarano al fisco meno di 10.000 euro lordi". A detta dell'Ipl queste disparità dovrebbero rientrare in un ragionamento di maggior equità fiscale anche a livello locale. (ANSA).