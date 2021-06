Covid: quinto giorno consecutivo senza vittime in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Per il quinto giorno consecutivo non si registrano vittime per il Covid in Trentino e sono soltanto tre le persone contagiate dal virus nelle ultime 24 ore, una intercettata dai 648 tamponi molecolari analizzati da Apss e due registrate nell'ambito di 825 test rapidi antigenici.

I molecolari - precisa la Provincia - hanno anche confermato una positività emersa nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 11, di cui tre in rianimazione, ieri erano due. Sul fronte delle vaccinazioni stamane risultavano somministrate 408.423 dosi, di cui 156.301 seconde dosi, 65.560 per gli ultra ottantenni, 82.324 nella fascia 70-79 anni e 89.913 in quella 60-69 anni. Infine, questa mattina erano circa un migliaio le prenotazioni dei ragazzi fra i 16 ed i 17 anni, che da ieri sera possono prenotare la vaccinazione. (ANSA).