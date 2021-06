Covid: Trentino, 8 nuovi casi - nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - In Trentino sono 8 i nuovi casi positivi emersi dai test, 3 i nuovi casi positivi al tampone molecolare e 5 all'antigenico. Non ci sono stati decessi per il secondo giorno consecutivo. Intanto le vaccinazioni stanno ormai raggiungendo quota 400.000, mentre i guariti sono complessivamente 44.197.

Tra i nuovi positivi c'è anche un bambino tra 0-2 anni ed 1 caso in fascia 14-19 anni, si legge in una nota dell'Azienda sanitaria del Trentino.

In ospedale, a fronte di 2 dimissioni sono subentrati 3 nuovi ricoveri: il totale dei pazienti covid pertanto al momento è pari a 11, di cui 2 in rianimazione.

Quasi 2400 i tamponi analizzati: 478 molecolari nel Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara ed altri 1.876 rapidi antigenici.

Nel dettaglio, i vaccini somministrati fino a questa mattina erano 396.759, di cui 149.459 seconde dosi. Le iniezioni che finora hanno riguardato gli anziani sono rispettivamente 65.475 (ultra ottantenni), 81.692 (70-79 annI) e 88.380 (60-69 anni).

(ANSA).