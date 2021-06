Vaccino:Trentino,dal 21/6 prenotazioni per fascia 16-17 anni

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Da lunedì 21 giugno, in Trentino, potranno prenotare le vaccinazioni anti covid coloro che hanno almeno 16 anni. Lo rende noto l'assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, che ricorda come l'arrivo di 6.000 dosi Pfizer in più rispetto al previsto consentirà all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di riaprire gli slot delle vaccinazioni inserendo nella programmazione anche la categoria 16-17 anni.

"Aprendo anche ai 16 e 17enni - spiega Segnana - si dà una risposta all'esigenza di quegli studenti che hanno necessità di essere vaccinati in vista di soggiorni di studio all'estero".

La conferma dell'orario di apertura delle prenotazioni al Cup on line (indicativamente dalle ore 23 di lunedì) verrà data nelle prossime ore, al termine delle verifiche organizzative che l'Azienda sanitaria sta effettuando. (ANSA).